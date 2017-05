Betaalt de Vlaming genoeg voor de maatschappelijke kosten die zij of hij veroorzaakt door zich te verplaatsen? Uit onderzoek van Transport & Mobility in Leuven blijkt van niet. Eef Delhaye en Griet De Ceuster, die het onderzoeksrapport schreven, stellen hun bevindingen voor in het Vlaams Parlement.





Actua-Commissie, donderdag 25 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.