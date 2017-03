Vlaamse zorginstellingen zitten op berg aan reserves

Vlaamse zorginstellingen beschikken over miljarden aan reserves. Dat blijkt uit een onderzoek dat Lorin Parys (N-VA) liet uitvoeren. Alles samen beschikken 630 Vlaamse vzw’s uit de zorg- en welzijnssector over 2 miljard euro aan financiële reserves en 800 miljoen euro aan beschikbare cash. Parys stelt voor om sneller te investeren in de zorg.

“Wij vinden het jammer dat de reserves van de Vlaamse zorginstellingen niet worden aangewend”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). Uit zijn onderzoek blijkt dat Vlaamse zorginstellingen over 2 miljard euro aan financiële reserves en 800 miljoen euro aan beschikbare cash. Op basis van dat onderzoek werkte Parys ook een plan uit om die reserves te activeren. Hij wil namelijk investeren in nieuwe rusthuizen, kinderdagverblijven en voorzieningen voor jongeren of personen met een beperking.





“Zo wint de Vlaming, want hij krijgt meer welzijn,” zegt Parys. “Maar ook organisaties met investeringsplannen winnen, omdat ze sneller kunnen schakelen. En voorzieningen die hun reserves activeren, winnen doordat ze een hoger rendement boeken op hun middelen.” Het plan van de volksvertegenwoordiger werd alvast met enthousiasme ontvangen in het Vlaams Parlement.

