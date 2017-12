In tien jaar tijd is het gemiddelde niveau begrijpend lezen van de Vlaamse scholieren ingrijpend gedaald. De daling komt er vooral omdat er minder aandacht wordt geschonken aan lezen op school. In het Vlaams Parlement wordt gepleit om de eindtermen strenger op te volgen.





