Vlaams Parlement reageert op inreisverbod van Trump

Coalitiepartners CD&V en Open Vld vragen in de Koepelzaal aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois om het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump streng te veroordelen. In een eerste reactie zei Bourgeois dat het moratorium dat de VS heeft uitgevaardigd tegen zeven moslimlanden volgens hem arbitrair is. Een inreisverbod voor mensen die al een visum of schendt volgens de minister-president ook de rechtszekerheid. Met die uitspraken nemen de andere partijen geen genoegen.





