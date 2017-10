Vlaams Parlement keurt resolutie goed

Het Vlaams Parlement keurde een resolutie goed waarin het geweld van de Spaanse politie, tijdens het referendum van zondag, streng veroordeeld wordt. Er wordt ook opgeroepen tot een dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse autoriteiten en tot internationale bemiddeling. Alle partijen in het Vlaams Parlement hebben de resolutie goedgekeurd. Ook het Vlaams Belang voor wie de tekst eerst niet ver genoeg ging.

1 oktober was een grote dag voor de Catalanen. Waar ze konden probeerden ze hun stem uit te brengen over het omstreden onafhankelijkheidsreferendum. Maar met veel machtsvertoon en de harde hand probeerde de Spaanse politie te verhinderen dat de Catalanen hun stem uitbrachten. Hierbij vielen honderden gewonden. “Wat ik vorige zondag gezien heb, had ik nog nooit meegemaakt, nog nooit. De enthousiaste vrijwilligers en kiezers die enkel van hun democratisch recht gebruik willen maken, werden hardhandig uit elkaar geslagen. Wat een feest voor de democratie moest worden, werd Spaanse gruwel”, zegt Jan Van Esbroeck (N-VA). Na de gebeurtenissen van afgelopen zondag dienden de Vlaamse meerderheidspartijen een gezamenlijke tekst in. Daarin wordt “het buitensporige geweld van de Spaanse autoriteiten” veroordeeld. Oppositiepartijen sp.a en Groen ondertekenden mee de tekst.





Daarnaast roept het Vlaams Parlement ook op tot dialoog tussen de partijen. “Het is ook heel belangrijk dat de partners en partijen opnieuw met elkaar praten en in dialoog treden. Wij roepen de Spaanse overheid en de regionale Catalaanse regering op om de politieke dialoog en het overleg opnieuw op te starten, in het belang van de Catalanen. Geweld is overal ter wereld onaanvaardbaar en is zeker in Europa niet oké”, zegt Güler Turan (sp.a).

