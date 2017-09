Vlaams Parlement debatteert over Septemberverklaring

Het debat omtrent de Septemberverklaring ging vandaag met een stevige confrontatie van start. Sp.a-oppositielid Joris Vandenbroucke verwijt de minister-president Geert Bourgeois dat hij alles te rooskleurig voorstelt. “Meneer Vandenbroucke, u leeft in een bubbel. Wij staan met onze voeten op de grond. Wij hebben oog voor alle noden”, repliceert Geert Bourgeois.

“Toen ik een sprookje voorlas aan mijn kinderen moest ik denken aan een ander sprookje namelijk ‘Het nieuwe vooruitgangsgeloof van Geert Bourgeois’”, opende Joris Vandenbroucke (sp.a) het debat over de Septemberverklaring. Maandag citeerde minister-president Geert Bourgeois een pak cijfers om aan te tonen dat het goed gaat met Vlaanderen. De werkloosheid daalt, het aantal jobs in Vlaanderen is toegenomen en de Vlaamse export is door het plafond van de 300 miljard euro per jaar geschoten, klonk het. Maar dat kan de oppositie niet overtuigen. “Deze meerderheid is al drie jaar aan de macht in Vlaanderen. En wat is het resultaat? Verhoging van de kosten van onderwijs, zorg, water, energie, enz. …”, zegt Vandenbroucke.





Ook de nieuwe energieheffing, de ‘Tommeltaks’, kon niet rekenen op een warm onthaal. “Het beleid van deze regering zal de klimaatdoelstellingen missen. Alle ambities ten spijt”, zegt Björn Rzoska (Groen). “Wij willen naar een groener en gezonder Vlaanderen. Maar op papier, minister Tommelein, zien we niet hoe u dat gaat doen”. Minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) blijft zijn energieheffing verdedigen. “U mag proberen wat u wil, deze rekening klopt. Ze is correct. Alle elementen staan erin. Ik wil wel één duidelijk laten verstaan rond dat gat. Ik zeg dat het kan. En ik zeg u wat ervoor gedaan moeten worden. De bedrijven hebben vandaag van mij stimuli gekregen om eraan te beginnen, en ze gaan dat doen”, aldus de minster.

Studio Parlement, woensdag 27 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.