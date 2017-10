In geval van borstkanker of kanker aan een vrouwelijk geslachtsorgaan biedt de Feminaverzekering een vast bedrag om rust te gunnen met hulp in onder andere het huishouden. Deze verzekering stuit op kritiek want ze zou onder andere vrouwen van meer dan 55 jaar uitsluiten. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil de verzekering herzien.





