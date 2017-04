Eén vervoersbewijs voor trein, tram en bus

In Antwerpen komt er een proefproject om trein, tram en bus op hetzelfde tarief en vervoersbewijs te krijgen. Annick De Ridder (N-VA) is benieuwd naar de stand van zaken en vraagt Minister van Mobiliteit Ben Weyts of dit daarna kan uitgebreid worden naar andere steden.

Voor het einde van het jaar zouden de reizigers in Antwerpen eenzelfde vervoersbewijs kunnen kopen voor trein, tram en bus. Daarvoor zullen de reizigers kunnen gebruikmaken van de bestaande MOBIB-kaarten. De vervoersmaatschappijen, De Lijn en NMBS, gaan nu van start met een proefproject met een gezamenlijk abonnement met geïntegreerde tarieven. Voor de definitieve uitrol van het idee moeten zowel federaal minister François Bellot (MR) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hun goedkeuring geven. N-VA reageert alvast enthousiast.





“Ik denk dat we een belangrijke barrière hebben weggewerkt. We mogen niet ontkennen dat er tevoren een soort concurrentieel gegeven was omdat in de totaliteit van de publiekevervoersector spelers zich een beetje elkaars concurrenten voelden, eerder dan collega’s. Dit moet daar verandering in brengen”, zegt minister Ben Weyts.

