Verkoop van honden en katten in winkels

Om impulsaankopen tegen te gaan in Vlaanderen is het sinds 1996 verboden om honden en katten te verkopen in dierenhandelszaken. Dat recht is voorbehouden voor erkende kwekers. Toch proberen sommige dierenwinkels de wet te omzeilen door achterpoortjes te vinden in de wet. En die zijn er blijkbaar wel degelijk. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum vond er een en vraagt bevoegd minister Ben Weyts de wet aan te passen waar nodig.

Sinds 2009 is het in België verboden om honden en katten te verkopen in dierenwinkels. Enkel als de eigenaar van een dierenwinkel ook een erkenning heeft als kweker, mag hij in een afgesloten ruimte honden en katten houden en verkopen. “Vandaag is hierdoor de volgende situatie mogelijk: een kweker/handelaar van honden en/of katten enerzijds en een dierenspeciaalzaak anderzijds bevinden zich in hetzelfde fysieke gebouw, maar hebben gescheiden postadressen en ingangen. De kweker/handelaar heeft wel een winkel waar accessoires voor honden en katten worden verhandeld én honden en katten worden tentoongesteld en verkocht. Dat lijkt me toch wel in strijd met de geest van de wet”, zegt Hermes Sanctorum.





Ook Gwenny De Vroe (Open Vld) had een vraag voor de minister over de verkoop van honden en katten. Zij wijst er op dat de regelgeving voor die verkopers soms te ingewikkeld is. Volgens moet er meer ingezet worden op het bestrijden van de illegale verkoop van huisdieren. Ondertussen heeft minister van Dierwelzijn, Ben Weyts (N-VA), aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn gevraagd om de hele regelgeving onder de loep te nemen en eventueel aanpassingen te suggereren. “Dat werk is bezig, ik wil daar niet op vooruitlopen”, klinkt het.

