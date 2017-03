Verkoop van honden en katten in winkels

Om impulsaankopen tegen te gaan is het in Vlaanderen al sinds 1996 verboden om honden en katten te verkopen in dierenhandelszaken. Dat recht is voorbehouden voor erkende kwekers. Toch proberen sommige dierenwinkels de wet te omzeilen door achterpoortjes te vinden in de wet. En die zijn er blijkbaar wel degelijk. Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum vond er een en vraagt bevoegd minister Ben Weyts de wet aan te passen waar nodig.





Ook Gwenny De Vroe van Open Vld had tijdens de commissie een vraag voor de minister over de verkoop van honden en katten. Zij wijst er ondere op dat de regelgeving voor die verkopers soms te ingewikkeld is en dat er meer moet ingezet worden op het bestrijden van de illegale verkoop van huisdieren.

