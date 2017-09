Everzwijnen zitten intussen overal. Vooral in de provincie Limburg zijn er veel meldingen van overlast en confrontaties met everzwijnen. Zo waren er in 2016 al 35 gerapporteerde ongevallen met everzwijnen. Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) wil dat minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) extra preventiemaatregelen neemt tegen overstekend wild op gewestwegen.

In 2015 werden er 48 verkeersongevallen met everzwijnen gerapporteerd in Limburg. In 2016 waren er 35 botsingen met wilde zwijnen. Gelukkig vielen tot op heden geen gewonden. Het bleef beperkt tot materiële schade. “Bestuurders zijn zich dikwijls niet bewust van het gevaar van overstekend wild. Een kolos van 150 kilo die een auto tot stilstand brengt kan meer veroorzaken dan enkel materiële schade”, zegt Lode Ceyssens (CD&V). “Ik zie twee oplossingen: ofwel gaan we de dieren in die gebieden verdrijven, ofwel beschermen we de autobestuurders tegen overstekend wild”.





Ondertussen werden een reeks aan maatregelen genomen. Zo komt er ter hoogte van de gekende probleemzones verkeerssignalisatie en worden er wildspiegels geplaatst. Hierdoor worden de dieren afgeschrikt als ze zichzelf zien. Daarnaast komen er rasters, wordt de vegetatie in de bermen verlaagd, worden er tunnels en ecoducten gebouwd en komt er een wilddetectiesysteem in Hechtel-Eksel. “We kunnen echt niet overal rasters plaatsen. Dat is niet wenselijk en niet mogelijk, niet alleen om budgettaire redenen maar ook om redenen van toegankelijkheid. Bovendien worden rasters ook altijd gecombineerd met veilige oversteekplaatsen voor dieren. Om niet tegelijkertijd de versnippering voor alle fauna te verhogen. Bijgevolg zal de aanpak van die problematiek altijd een mix zijn van veiligheid en ontsnippering”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

