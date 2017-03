Verbod op onverdoofd slachten in Wallonië

In september 2016 verliet Hermes Sanctorum zijn partij Groen om als onafhankelijk parlementslid een totaalverbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen na te streven. Een punt waar Groen volgens hem niet genoeg op inzette. Ondertussen is het draagvlak in Vlaanderen voor zo’n verbod volgens Sactorum nog nooit zo groot geweest. En ook aan de andere kant van de taalgrens vangt hij positieve signalen op.





Actua-Commissie, woensdag 1 maart vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.