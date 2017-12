Veiligheid personeel De Lijn in Brussel

Na gevallen van agressie in Anderlecht zijn er vragen over de veiligheid van het personeel van De Lijn in en rond Brussel. Bussen werden bekogeld met stenen of zelfs beschoten met een luchtdrukpistool. Annick De Ridder (N-VA) heeft het in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement over een getuigenis van een chauffeur die bang is om door Anderlecht te rijden. Ze vraagt minister Ben Weyts dan ook wat de plannen zijn op vlak van veiligheid.





