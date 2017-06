Vakantiejobs enkel voor familie van werknemers?

Verschillende bedrijven willen hun vakantiejobs voor de komende grote vakantie aanbieden aan familie van hun werknemers. Gelijkekansencentrum Unia spreekt van discriminatie, maar daar wil Egbert Lachaert niet van weten. Hij vraagt een concrete reactie van Minister van Werk Kris Peeters.

Je bent 16 jaar oud en wenst graag een centje bij te verdienen. Je gaat op zoek naar een vakantiejob, maar er één vinden is niet zo makkelijk als oorspronkelijk gedacht. Vaak worden deze voorbehouden aan de familieleden van de werkgevers. Gelijkekansencentrum Unia spreekt van discriminatie. “Het lijkt op het eerste zicht onschuldig te zijn, maar je sluit op die manier wel grote groepen van jongeren uit. Je wordt niet aangenomen omdat je niet de zoon of dochter bent van iemand van het personeel. Dat is discriminerend op basis van het beschermd persoonskenmerk geboorte”, zegt directeur Unia Els Keytsman.





Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), en Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld) wijzen erop dat er tot op heden nog geen klachten zijn binnengekomen. In een interview met VTM Nieuws vraagt minister Peeters zich af waar Unia “mee bezig is”. Egbert Lachaert gaat zelf nog een stap verder. “Ik begrijp niet dat een instelling die wij financieren, aandacht besteedt aan dit thema”, klinkt het.

