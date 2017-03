Vaders willen meer verlof na geboorte

TV-presentator Thomas Vanderveken wil meer zwangerschapsverlof voor papa’s. Hij vindt het jammer dat hij niet meer tijd kan besteden met zijn vrouw en pasgeboren zoon Otto. Ook Nele Lijnen van Open VLD stelt zich vragen bij de Belgische regeling voor het vaderschapsverlof en wil weten wat Minister voor Werk Kris Peeters voor kersverse vaders wil betekenen.





Parlementslid Nele Lijnen verwees tijdens haar pleidooi in de Kamer naar het systeem van ouderschapsverlof in Scandinavië. In Zweden hebben ouders 16 maanden ouderschapsverlof die beiden onder elkaar kunnen verdelen. Zowel de moeder als de vader krijgen sowieso twee maanden ouderschapsverlof. Nadien kunnen ze beslissen hoe ze de resterende 12 maanden onder elkaar willen verdelen. Minister voor Werk Kris Peeters is niet meteen enthousiast: “We bekijken dat wel nog eens”, antwoordde hij.

De minister liet weten dat vandaag 85% van de vaders gebruik maken van hun recht op vaderschapsverlof. De wens van vaders om bij hun pasgeboren kind te zijn is dus groot.

