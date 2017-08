Vacatures in sociale sector raken niet ingevuld

Vacatures in de sociale sector raken zeer moeilijk ingevuld. “Een op de vijf knelpuntberoepen bij de VDAB bevindt zich in de zorg- en welzijnssector”, zegt Ann Gaublomme van sectororganisatie Verso in Gazet van Antwerpen. Emmily Talpe (Open Vld) trekt aan de alarmbel bij Vlaams minister van werk Philippe Muyters.

Een op de vijf knelpuntberoepen bevindt zich inmiddels in de sociale sector. Vacatures voor schoonmakers, verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk werkers en een heleboel andere beroepen uit de sociale sector raken zeer moeilijk ingevuld. Het voorbije jaar heeft VDAB in de provincie Antwerpen alleen al meer dan tienduizend vacatures in de sociale sector ontvangen. Volgens sectororganisatie Verso geraken veel jobs niet ingevuld, omdat de voordelen niet bekend zijn. “Dat is opmerkelijk, omdat dit net toch een van de mogelijkheden bij het maatwerk is dat de werkzoekenden bij VDAB krijgen. Consulenten hebben de mogelijkheid om werkzoekenden warm te maken voor dit soort jobs”, zegt Emmily Talpe (Open Vld).





VDAB ondertekende op 6 februari een samenwerkingsovereenkomst met Verso. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen beide organisaties meer werkzoekenden naar een job in de sociale sector loodsen. Concreet zullen VDAB en Verso de match tussen werkzoekende en vacature versterken en versnellen. Dit door middel van collectieve instroomprojecten, uitwisseling van goede praktijken en het samen organiseren van bedrijfsbezoeken voor arbeidsbemiddelaars. “Met deze samenwerkingsovereenkomst willen beide organisaties elkaar ondersteunen net om ervoor te zorgen dat de werkgevers, werknemers en werkzoekenden daarbij winnen”, zegt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Ik denk dat VDAB, zoals heel vaak, kort op de bal probeert te spelen om de oplossingen te brengen die noodzakelijk zijn”.

