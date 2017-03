Vacatures in de sociale sector raken zeer moeilijk ingevuld. “Een op de vijf knelpuntberoepen bij de VDAB bevindt zich in de zorg- en welzijnssector”. Dat zegt Ann Gaublomme van sectororganisatie Verso in Gazet van Antwerpen. Emmily Talpe van Open VLD trekt aan de alarmbel bij Vlaams minister van werk Philippe Muyters.





Actua-Commissie, zaterdag 4 februari 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.