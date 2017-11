De uitrol van de digitale meters

Met nieuwe digitale meters die vanaf januari 2019 worden uitgerold zullen leveranciers vanop afstand de meter kunnen uitlezen. Zo moet je als klant niet meer thuis blijven voor een meteropname. De voorwaarden waaraan die nieuwe meters voor elektriciteits- en gasverbruik moeten voldoen, liggen nu vast. De Vlaamse regering kiest voor een eenvoudig model dat de klant zelf nog kan uitbreiden met extra functies. Toch uiten nogal wat Vlaamse Parlementsleden hun bezorgdheid over de uitrol van deze digitale meters. Vooral over de problematiek van de privacy blijven nogal wat vragen onbeantwoord.

In februari kondigde Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), aan dat vanaf 2019 bij alle Vlaamse gezinnen een slimme meter, ofwel de digitale elektriciteitsmeter, wordt geïnstalleerd. Zo kunnen distributienetbeheerders Eandis en Infrax vanop afstand meten hoeveel stroom u verbruikt. “De oude meters wordt niet meer gemaakt, het tijdperk van die meters verdwijnt”, zegt de minister. “We komen met de invoering veel te laat. We zijn in het Europese peloton een van de allerlaatste”. Bijna alle lidstaten van de Europese Unie zijn al gestart met de uitrol van die digitale elektriciteitsmeter. Vlaanderen hoort, samen met landen als Bulgarije en Hongarije, tot de laatste lichting.





Om de aanbesteding te kunnen doen, moest de overheid ook beslissen aan welke voorwaarden die digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen. Die functionaliteiten zijn nu bepaald, zo laat de minister weten. Maar uit een rapport van de Vlaamse regulator van 29 augustus 2017 blijkt dat er nog aantal fundamentele beperkingen zijn aan het ontwerp van decreet dat in voorbereiding is. Andries Gryffroy (N-VA) en Robrecht Botuyne (CD&V) vrezen dat het ontwerp niet tijdig rond zal geraken voor de invoering van de digitale meters. Volgens Tommelein zitten we nog steeds op schema. ‘We blijven op schema om vanaf 1 januari 2019 digitale meters te plaatsen. Dat betekent de start van een slim net, dat ons energiesysteem efficiënter en duurzamer zal maken’, besluit de minister.

