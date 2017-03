De Turkse AKP Partij van President Erdogan wil meetings houden in België. In Duitsland zijn ze nochtans verboden en dus wil Filip Dewinter van Vlaams Belang dezelfde maatregel in België invoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil ondanks gelijkaardige opinies binnen zijn partij niet spreken van een verbod.





