Trump zet jobs in België op de helling

Als de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hogere invoertarieven heft op buitenlandse producten om de industrie in de VS te beschermen, kan dat een belangrijke negatieve impact hebben op de economie in ons land. Er moet rekening worden gehouden met een verlies van 1.200 banen, in het ergste scenario zelfs van 5.000 banen. Dat blijkt uit simulaties van de KU Leuven. In het Vlaams parlement uiten een aantal parlementsleden hun bezorgheid hierover.





Actua-Parlement, zondag 29 januari vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.