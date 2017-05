Binnenkort start het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met een trajectcontrole in de Leopold II-tunnel. Open VLD’er Marino Keulen heeft daar echter nog enkele vragen bij. Onlangs werd de maximumsnelheid in de tunnel ook al verlaagd, van 70 naar 50 km/u. Dat zou volgens mobiliteitsorganisatie Touring een onlogische beslissing zijn.

Begin januari 2017 werd aangekondigd camera’s voor de trajectcontrole aan de Leopold II-tunnel in Brussel te hangen. Eerst moet er een akkoord ondertekend worden door het parket en de politiezones Brussel hoofdstad Elsene en West. Burgemeester van Koekelberg, Philippe Pivin (MR), mee hoofd van de lokale politie West weigert voorlopig. Dus kan Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) voorlopig haar plannen niet doorvoeren. Normaal gezien zou tegen de lente, op heel korte termijn dus, de trajectcontrole operationeel moeten zijn.





De Brusselse Regering heeft echter vorig jaar beslist om de toegelaten snelheid in de tunnel te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. De mobiliteitsorganisatie Touring spreekt van een onlogische beslissing. 70 kilometer per uur, het vorige snelheidsregime, is volgens Touring een logische maximumsnelheid. Een beperkte steekproef van Touring op een gewestweg waar men 50 kilometer per uur mag rijden, toont aan dat zeven op de tien bestuurders zich niet aan de opgelegd snelheidslimiet houden. Een gelijkaardige test van de Brusselse Regering in december 2016 toonde aan dat twee op drie chauffeurs sneller dan 50 kilometer per uur reden in diezelfde Leopold II-tunnel. “Als je in die tunnels 50 kilometer per uur rijdt, word je inderdaad door iedereen voorbijgestoken. Het is ook een weginrichting met twee rijvakken in elke rijrichting, en dat over en weer”, zegt Marino Keulen (Open Vld).

Actua-Commissie, maandag 22 mei 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.