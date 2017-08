De toekomst van de regionale televisiezenders

Hoe kunnen regionale televisiezenders ook in de toekomst een kwalitatief nieuwsaanbod blijven brengen? Op die vraag zoekt Vlaams minister van Media Sven Gatz al enkele jaren een antwoord. Eind maart gaf Gatz op vraag van CD&V-politica Karin Brouwers een stand van zaken van hoe hij dat dossier wil aanpakken.

Eind 2016 bezorgde het studiebureau Podium Perception Management (PPM) een rapport over de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisiezenders (Bruzz uitgezonderd). In dit onderzoek werden samenwerkingsovereenkomsten met de regionale televisieomroeporganisaties voor de periode 2012-2016 geëvalueerd. Er werd vooral gekeken naar de leefbaarheid en het bereik van de regionale zenders. De resultaten van het onderzoek waren niet hoopgevend. De daling van de advertentie-inkomsten, vooral uit sponsoring en product placement, bleef aanhouden. Minister van Media, Sven Gatz (Open Vld), kreeg in het rapport de raad de bestaande steunregeling voor de regionale omroepen – die eind 2016 afliep – niet te behouden.





Na vele gesprekken keurde de Vlaamse regering uiteindelijk een conceptnota goed die de leefbaarheid van de regionale zenders in de toekomst moet helpen verzekeren. “Op het vlak van organisatie verandert er weinig aan de regionale tv’s van de toekomst”, zegt Gatz. “Ze blijven aan hun regio gebonden, onafhankelijk en pluralistisch. Hun betoelaging en de bereikvergoeding blijven nagenoeg onveranderd, net als de normen en voorwaarden die hen werden opgelegd. Er komt geen wijziging van de zendgebieden, al kunnen de vzw’s achter regionale televisieomroepen wel fusioneren”.

