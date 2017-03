Toekomst biomassacentrale Langerlo onzeker

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft nog altijd geen financieel plan gezien voor de biomassacentrale in Langerlo. Dat vindt hij zeer verwonderlijk, zei hij in de commissie energie van het Vlaams Parlement. De centrale zou voor de zomer van 2018 operationeel moeten zijn maar het Estse bedrijf Granuul Invest, dat de centrale overnam van het failliete German Pellets, wil nu uitstel. Groen-parlementslid Johan Danen, zelf een tegenstander van energie opgewekt door biomassa, stelt aan Tommelein een reeks vragen over de bewuste biomassacentrale.





