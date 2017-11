Toegankelijkheid openbare bossen

In Vlaanderen is twaalf procent van de oppervlakte bebost en door de vele regels is daarvan slechts drie procent beschikbaar om in te spelen. Alle partijen tonen hun bezorgdheid tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) legt uit hoe ze de natuurbeleving wil stimuleren en wat ze bedoelt met het omdraaien van de toegankelijkheid van onze bossen.

Minister van Natuur, Joke Schauvliege (CD&V), kondigde deze week aan dat ze de regels omtrent de openbare bossen wil omgooien. Dat doet ze op vraag van de jeugdsector die wensen dat de toegankelijkheid van bossen verruimd wordt. De Vlaamse organisatie voor bosbehoud (Bos+) en Natuurpunt reageren afwijzend. Ook coalitiepartner N-VA zit niet op dezelfde golflengte. “De druk op onze bossen is bijzonder groot”, reageert Piet De Bruyn (N-VA). “We moeten beseffen dat de druk die dit met zich meebrengt, goede regels vergt. Goede regels die we eigenlijk op dit moment hebben voor alle bossen, voor elk type bos dat we hebben”. Hij begrijpt dan ook niet waarom minister Schauvliege het toegankelijkheidsprincipe wil omkeren.





“Het principe van de omgekeerde toegankelijkheid staat expliciet in het Vlaams regeerakkoord. Ik zorg er dus voor dat dat Vlaams regeerakkoord wordt uitgevoerd”, reageert Schauvliege. “Vandaag mag je het bos in, maar dan vooral op de paadjes en op een aantal zones die zijn afgebakend als speelzone. Dat lijkt misschien veel, collega De Bruyn, maar ik stel vast dat op basis van de huidige regelgeving maar 3 procent van onze bossen toegankelijk is om te spelen. Dat is dus bijzonder weinig en ik vind dat bijzonder jammer”. De Bruyn apprecieert niet dat de minister naar het regeerakkoord verwijst. Hij vraagt zich ook af waarom ze haar plannen dan niet in haar beleidsbrief heeft toegelicht.

