Twee liberale burgemeesters hebben de afgelopen week uitleg gegeven over hun nieuwe beweging die ze in juni van dit jaar al hadden aangekondigd. Ze willen dat België een pak eenvoudiger wordt. Een van hen is Nederlandstalig en zit ook in het federaal parlement: Tim Vandenput. Joris Vanderpoorten praat met hem in Actua-Debat.

Actua-Debat, zaterdag 17 december om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in de nieuwslus.