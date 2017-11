Actualiteitsdebat thuistaal op school

Kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands mogen die taal nu ook gebruiken op de speelplaats en in de klas. Dat staat in de nieuwe leidraad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement zijn de meningen zeer verdeeld. Onderwijsminister Hilde Crevits vindt het een goede zaak, maar Nederlands moet de onderwijstaal blijven in Vlaanderen.

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) hanteert voortaan andere taalregels op school. Regels die soepeler worden voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. Zij zullen op de speelplaats, en in bepaalde mate in de klas, hun moedertaal mogen gebruiken. Want thuistaal verbieden heeft vaak een tegenovergesteld effect dan wat scholen willen bereiken, luidt de redenering. In de praktijk doen veel scholen met anderstalige leerlingen dat nu al. “Door veel met talen bezig te zijn en door als school respect te hebben voor hun moedertaal, zullen de kinderen beter een derde taal zoals het Nederlands leren”, stelt Jacky Goris, algemeen directeur van Scholengroep Brussel, die de GO!-scholen in Brussel verenigt. “Onderzoek is duidelijk: bij jonge kinderen is meertaligheid perfect mogelijk en kan moedertaal tot op zekere hoogte helpen bij verwerving van de onderwijstaal”.





In het Vlaams Parlement lopen de reacties over meertaligheid in het gemeenschapsonderwijs uiteen. Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) spreekt van “een dwaze richtlijn die de integratie van de allochtone leerlingen allerminst ten goede zal komen”. Ook meerderheidspartij N-VA kant zich tegen de plannen van GO!. “Dat is een stap te ver voor ons. Wat hier voorligt, is geen nota en krachtlijnen van leerkrachten. Het zijn krachtlijnen van een koepel”, zegt N-VA onderwijsspecialist Koen Daniëls. “Ik maak me zorgen om de leerkrachten, moeten ze dat er nu ook nog bijnemen? En ik maak me zeker ook zorgen over de anderstalige leerlingen en hun ouders. Zij moeten het signaal krijgen dat het Nederlands de taal is van hun toekomst om aan een diploma te raken”. Een goede kennis van Nederlands is volgens N-VA nog altijd nodig om een diploma te behalen en goed te communiceren met de overheid.

‘Meertaligheid kan leerwinst opleveren’

Sp.a steunt het initiatief van GO!. “Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat het kind centraal staat”, zegt Caroline Gennez (sp.a). “Kinderen moeten zich thuis kunnen voelen op school. Dat is moeilijk als je hun thuistaal volledig verbiedt op school”. Volgens sp.a gaat GO! met dit plan van aanpak voluit voor een pragmatische en logische aanpak in onze diverse samenleving. Ook meerderheidspartij Open Vld steunt het initiatief. “Als een leerling in de klas echt iets niet begrijpt, kan het nuttig zijn dat een medeleerling het even uitlegt in de moedertaal. Wij maken er een en-en verhaal van”, zegt Jo De Ro (Open Vld). En ook Elisabeth Meuleman van Groen reageert enthousiast. Volgens haar zal de aanpak het welbevinden en daarmee ook het leren van het Nederlands bevorderen.

Actua-Parlement, woensdag 29 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.