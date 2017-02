Terugnameplicht van plastic verpakkingen bestaat al 10 jaar

De terugnameplicht is geen nieuw principe, al 10 jaar kan je plastic verpakkingen terugbrengen naar de winkel”, dat zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in de commissie. De minister werkt aan plannen om het bestaande decreet bekender te maken. Dat antwoordde de minister op vragen van onder andere Hermes Sanctorum en Gwenny De Vroe.





Schauvliege (CD&V) riep dit weekend op om plastic verpakkingen in de winkel achter te laten of terug te brengen. Ze wees daarbij op de terugnameplicht van grote winkels. Maar volgens handelsfederatie Comeos geldt die verplichting enkel bij de aankoop. “Een winkel is geen containerpark”, klinkt het.

Nu wordt het plastic rond conserven of flessen water door de consument bij het restafval geplaatst, maar eigenlijk bestaat er ook zoiets als een terugnameplicht voor grote winkels.

