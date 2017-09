Televisieprogramma’s van speelgoedfabrikanten

“Er zijn steeds meer televisieprogramma’s gemaakt door speelgoedfabrikanten”, dat zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele in de commissie Media. Ook op de openbare zender Ketnet worden dergelijk programma’s uitgezonden. Minister Sven Gatz vindt vooral dat de ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Kinderen worden overspoeld met prikkels die hen aanzetten om spullen te kopen. En speelgoedfabrikanten spelen daar maar al te graag op in. Ze gaan namelijk zelf series en films ontwikkelen. VTMKzoom zendt bijvoorbeeld de door Hasbro gecoproduceerde animatiereeks ‘My little pony’ uit. Zelfs op Ketnet zijn door speelgoedfabrikanten gemaakte series te zien: Nexo knights en Ninjago (Lego) en Super 4 (Playmobil).





“Programma’s als Ninjago en Nexo Knights, beide van LEGO, Super 4 van PLAYMOBIL en My little pony van Hasbro vallen onder de toepassing van het Mediadecreet, dat heel wat bepalingen bevat met betrekking tot de bescherming van kinderen en jongeren”, zegt minister van Media Sven Gatz (Open Vld). Zo stelt het Mediadecreet dat “Commerciële communicatie die gericht is op kinderen en jongeren, moet voor hen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn”. De minister sluit niet uit dat dergelijke programma’s kinderen zodanig kunnen prikkelen dat ze worden aangezet om bepaalde speelgoedproducten te kopen. Maar hij vindt dat de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders een rol moet en kan spelen.

