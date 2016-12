Telecomtarieven in België worden duurder

De telecomtarieven zijn het afgelopen jaar in België gemiddeld duurder geworden ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse vergelijkingsstudie van telecomregulator BIPT. In de prijsvergelijking van telecombundels met vaste telefonie, internet en televisie, staat België vaak op de laatste of voorlaatste plaats. Vooral buurland Frankrijk is vaak een stuk goedkoper. Federaal parlementslid Veli Yüksel vraagt zich af wat de bevoegde minister kan ondernemen om die prijsstijgingen in te perken.

