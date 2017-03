Technologische hulpmiddelen voor veiliger verkeer

De bestuurders van de bussen van De Lijn rijden veiliger dan autobestuurders. Met 1 flitsboete per honderdduizend kilometer doen ze het zelfs driemaal beter. Marino Keulen van Open Vld vindt dat een nultolerantie hier noodzakelijk is. Hij pleit ervoor om technische hulpmiddelen, zoals een snelheidsbegrenzer, in te schakelen.

Elke dag worden er drie bussen van de De Lijn geflitst. In totaal reden buschauffeurs van De Lijn vorig jaar 1100 flitsboetes bij elkaar. Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), zegt dat het aantal moet gerelativeerd worden. “De Lijn staat wel in voor ongeveer 30.000 ritten per dag”, zegt de minister, “Een buschauffeur begaat afgerond minder dan 1 overtreding per 100.000 gereden kilometer”. Dat neemt niet weg dat het altijd beter kan. Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zouden intelligente snelheidsbegrenzers het aantal overtredingen al kunnen reduceren. Maar de minister ziet hier voorlopig geen heil in.





Volgens Marino Keulen (Open Vld) zouden ingebouwde snelheidsbegrenzers in bussen de veiligheid van de chauffeurs en reizigers verhogen. Maar ook de verkeersveiligheid in algemene termen zou vooruit geholpen worden. In de commissie voor Mobiliteit vraagt hij de minister om een proefproject in een bepaalde regio op te starten.

