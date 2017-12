Er zijn te weinig middelen voor controleartsen die langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Dat stellen de artsen in een gezamenlijk manifest aan minister De Block. De federale regering zet zwaar in op die re-integratie maar de verantwoordelijke artsen krijgen het niet meer gebolwerkt. In de Kamer peilen de parlementsleden naar een reactie van minister De Block op het manifest.





