“We moeten ervoor zorgen dat elke werkzoekende een aanbod op maat krijgt voorgeschoteld en dat elke werkzoekende die dat nodig heeft taallessen kan krijgen.” Dat zijn slechts enkele van de middelen die minister van Werk Philippe Muyters wil inzetten in de strijd tegen werkloosheid. Hij kreeg daar vorige week vragen over in het Vlaams Parlement van CD&V’ers Ward Kennes en Robrecht Bothuyne.





Actua-Parlement, maandag 3 april vanaf 18u10 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.