Medicatiegegevens zullen in de toekomst digitaal beschikbaar moeten zijn. Daarom organiseerde Zorgnet-Icuro de studiedag Pillen in the Cloud. Daar werden directies van woonzorgcentra, verplegers en apothekers geïnformeerd over het digitaliseren en structureren van medicatie.





