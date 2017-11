“​België moet dringend meer inzetten op wind, zon en gas anders dreigt ​een energietekort na de kernuitstap in 2025.” Dat zegt netbeheerder Elia in een studie aan de vier energieministers in België. De Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein wil na 2025 geen kernreactoren meer gebruiken, maar stuit op tegenstand uit de N-VA fractie tijdens het vragenuurtje in het parlement.





