Studenten met handicap in hoger onderwijs

Tine Soens (sp.a) wil een intensievere begeleiding voor studenten met een handicap in het hoger onderwijs. Zo wil ze de drempels voor deze studenten wegwerken. Ze vraagt Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits om een nieuw ondersteuningsmodel.

Gemiddeld 20 procent van de studenten met een handicap die de afgelopen twee jaar aan een professionele of academische bachelor begonnen, haalde een diploma binnen de voorziene drie jaar. Dat blijkt uit cijfers uit de Databank Hoger Onderwijs die Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Alarmerende cijfers, meent Soens. “Dit bevestigt dat zij structurele problemen ondervinden. Je moet jongeren met een handicap beter begeleiden naar hogere studies, maar ook tijdens de studies”, zegt Soens. Tijdens de commissie voor Onderwijs vraagt Soens of er een nieuw ondersteuningsmodel, specifiek voor het hoger onderwijs, is uitgebouwd.





“Het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap dat België ratificeerde, stelt dat we een inclusief onderwijssysteem moeten waarborgen. Dit op alle niveaus en dat waar nodig voorzien moet worden in redelijke aanpassingen binnen het onderwijs. Ook hogescholen en universiteiten vallen dus onder het VN-verdrag. Dat vertaalt zich rechtstreeks in de Codex Hoger Onderwijs”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Vijftienduizend leerlingen krijgen nu al begeleiding in het basis-, secundair en hoger onderwijs. Goed voor een investering van 63 miljoen euro. Dat bedrag wordt dit jaar opgetrokken naar 107 miljoen euro. Er is dus ook 15 miljoen euro extra uitgetrokken om 2.400 kinderen extra te begeleiden. “Men heeft zich geëngageerd. Het is geen verplichting. Dat alles maakt dat de aandacht voor de kansen die we moeten geven aan jongeren met een beperking om hoger onderwijs te volgen, groter wordt”, aldus de minister.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 12 september 2017 van 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.