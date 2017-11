Stroomtekorten mogelijk vanaf 2025

Als er tegen 2025 geen nieuwe gascentrales en windmolens bijkomen, dreigen er stroomtekorten in België. Dat schrijft netbeheerder Elia in een studie bestemd voor de vier energieministers van ons land. Zij moeten nu beslissen: snel investeringen zoeken. Of kerncentrales langer openhouden. De kernuitstap kan dus niet opgevangen worden door de huidige energiecentrales in ons land. Er moet dringend geïnvesteerd worden in nieuwe productie. Heel wat parlementsleden vragen zich af wat de federale regering nu zal beslissen.

Indien ons energiebeleid niet dringend verandert, dan moeten er mogelijk tegen 2025 vier kerncentrales in ons land openblijven. Zo niet, dreigt een stroomtekort. Dat zegt netbeheerder Elia in een nieuw rapport. Er is meer hernieuwbare energie nodig en er moeten ook 9 nieuwe gascentrales komen. Om de investering in zulke centrales mogelijk te maken moet de regering nu een subsidiesysteem uitwerken. Anders zullen we de geplande kernuitstap niet halen. Federaal minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), liet ondertussen weten dat ze binnen een anderhalf jaar een ondersteuningssysteem voor nieuwe gascentrales klaar wil hebben. Zoals alle andere ministers van Energie wil zij dat de kerncentrales sluiten tegen 2025. De enige regeringspartij die dat niet ziet zitten is N-VA.





Tijdens de plenaire zitting in de Kamer speelt de oppositie de verdeeldheid tussen N-VA en meerderheid uit. “Vreemd om een partij uit de meerderheid te horen zeggen dat de kernuitstap niet mogelijk zal zijn. Wat is dan de mening van de regering?”, zegt Raoul Hedebouw (PvdA). Ook door de partijen uit de meerderheid wordt N-VA zwaar op de korrel genomen. “De kernuitstap in 2025 is voor CD&V een van de uitgangspunten van het energiepact”, zegt Leen Dierick (CD&V). “Maar wordt dit standpunt door alle partijen gedragen?”. In het antwoord van minister Marghem, voorgelezen door vicepremier Didier Reynders (MR), bevestigt ze nogmaals de kernuitstap in 2025. Maar dit kan enkel onder een duidelijke voorwaarde: “Als men de wet wil respecteren, moet men dat doen met een aanzienlijk investeringsvolume”, klinkt het.

