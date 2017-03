Van 17 tot 21 februari vond de week tegen pesten plaats. Vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat zij het probleem van pesten op verschillende domeinen wenst aan te pakken. Ook Minister van Jeugd Sven Gatz kondigde enkele maatregelen aan. Een jaar later polst Miranda Van Eetvelde van N-VA naar een stand van zaken in de strijd tegen pesten.

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in de week voor de krokusvakantie de Vlaamse Week tegen Pesten plaats. Vorig jaar werd er naar aanleiding van deze Week tegen Pesten een open brief gelanceerd door de jeugdorganisatie Tumult. In deze brief werd opgeroepen om meer werk te maken van een preventief pestbeleid. Er werd aandacht gevraagd voor drie verschillende thema’s namelijk: budget, uitwisseling expertise en ondersteuning. De ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport kondigde aan van elk op hun terrein werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren.





Vooreerst werd vanuit Jeugd meegewerkt aan de uitbouw van een kennisplatform integriteit en een wetenschappelijk onderzoek over geweld op kinderen tussen 10 en 18 jaar. Naast de opstart van dit kennisplatform heeft de Vlaamse regering ingezet op kennisdeling op het vlak van peer support. Daarnaast wordt ook het aanspreekpunt Awel verder ondersteund, onder meer in het signaleren van wat leeft bij kinderen en jongeren. ‘Ten slotte geef ik ook de succesvolle lancering mee van het actieplan ‘No Hate Speech Platform Vlaanderen 2016-2018’, aldus minister van Jeugd, Sven Gatz (Open Vld).

