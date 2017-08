Strengere maatregelen tegen fijnstof

Vlaanderen kampt met een grote hoeveelheid aan fijnstof. Nochtans haalt ons land al drie jaar op rij de Europese normen, maar dit zorgt niet voor een betere gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor strengere maatregelen.

Fijnstof kost ons negen maanden van ons leven, dat schrijft De Standaard. Luchtwegeninfecties, longkankers, hart- en vaatziekten, een achteruitgang van de schoolse prestaties en vroeggeboorten, zijn een direct gevolg van de luchtvervuiling. Nochtans worden de Europese normen nageleefd, maar experts waarschuwen dat we zo een vals gevoel van veiligheid creëren. Oppositiepartij Groen vindt dat het hoog tijd wordt dat de regering wordt wakker geschud.





“Het wordt stilaan duidelijk dat die Europese normen geen gezondheidsnormen zijn”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen), “Het zijn normen die ook economisch en politiek zijn bepaald. Het is het hoogste politiek en economisch haalbare, maar absoluut niet voldoende om de gezondheid van onze mensen in Vlaanderen en in Europa te blijven garanderen”. Minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) benadrukt dat ze al drie jaar op rij voldoet aan de Europese grenswaarden. Het streefdoel is echter de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. “We nemen nu al maatregelen die de Europese normen overstijgen, zoals de invoering van de lage-emissiezones”, aldus de minister.

Actua-Parlement (herhaling), vrijdag 25 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.