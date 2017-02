Strengere criteria voor de erkenning van moskeeën

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil strengere regels voor de erkenning van moskeeën. “De Belgische wetten staan boven de sharia”, liet de minister onlangs in de media verstaan. Ze pleit onder andere voor meer transparantie over de financiële steun. Zelfs een verbod op financiële steun vanuit het buitenland is niet uitgesloten. Verschillende commissieleden stellen zich vragen bij de uitwerking van haar plannen.





