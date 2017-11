Straffeloosheid in Brussel moet verdwijnen

Minister van Brussel Sven Gatz heeft naar eigen zeggen zelden zo slecht geslapen als afgelopen zaterdag. De oorzaak was uiteraard de hevige rellen die ontstonden in centrum Brussel nadat Marokkaanse voetbalsupporters de stad nagenoeg afbraken. Karl Vanlouwe (N-VA) vraagt zich in het Vlaams Parlement af hoe dergelijke incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden.

In het centrum van Brussel is zaterdag een viering van Marokkaanse nationale voetbalploeg uitgedraaid op rellen. Het begon als een feest, omdat Marokko zich geplaatst had voor het Wereldkampioenschap in Rusland, maar het eindigde in mineur. Auto’s werden in brand gestoken en meer dan 20 politiemensen raakten gewond. “Wat we zaterdag in Brussel hebben gezien, was natuurlijk onaanvaardbaar. Ik was zelf ook in het centrum en ik heb gezien hoe een leuke sfeer plots heel snel is omgeslagen. Waarbij er geweld werd gebruikt, waarbij politie en brandweer werden aangevallen, waarbij winkels werden geplunderd, waarbij wagens in brand werden gestoken enzovoort: totaal onaanvaardbaar”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA). “Het was duidelijk: supporters van Marokko, Marokkaanse jongeren uit Molenbeek en Anderlecht, hebben van het centrum van onze stad bijna een oorlogszone gemaakt. We moeten ons durven afvragen waar een bepaalde politieke verantwoordelijkheid ligt”.





Volgens Vlaams minister voor Brussel, Sven Gatz (Open Vld), zijn de gebeurtenissen deels te verklaren door het ontbreken van een ‘correcte veiligheidscultuur‘ in Brussel. “Wanneer collega Somers – en ook voor andere burgemeesters in dit halfrond is dat zeker het geval – een succesvol lokaal veiligheidsbeleid voert, dan is dat omdat het voor iedereen duidelijk is, voor het beleid, voor de burger en voor de politie in zijn stad, wanneer de politie hard moet en zal optreden, wanneer ze zacht kan optreden. Dat is duidelijk voor iedereen. En in onze stad is dat onvoldoende duidelijk”, zegt Gatz. De minister wil nu graag eerst een gesprek met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) over de rellen van afgelopen weekend.

Actua-Parlement, zaterdag 18 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.