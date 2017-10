Stijging schoolse activiteiten waarbij mama’s en papa’s worden gescheiden

Scholen proberen de drempel te verlagen voor ouders met een migratieachtergrond door papa’s te weren uit bepaalde schoolse activiteiten. Dat stond vorige donderdag te lezen in ‘De Morgen’. “Het organiseren van activiteiten op basis van gender is compleet tegenstrijdig met het discriminatiedecreet”, zegt Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement.





