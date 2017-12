Steeds meer gezinnen kunnen de waterfactuur niet meer betalen

Wie zijn waterfactuur niet kan betalen, komt via de LAC, dat is de Lokale Adviescommissie Water (terecht bij het OCMW. De cijfers van Vlamingen die hun factuur niet meer kunnen betalen, maken Vlaam Parlementslid Johan Danen bezorgd. Zo is er de afgelopen jaren een stijging van de abonnees met betalingsuitstel, een stijging van de abonnees die een herinneringsbrief kregen, een stijging van ingebrekestellingen, en een stijging van afbetalingsplannen? Hij vraagt aan minister Schauvliege wat ze nog kan ondernemen om de betaalbaarheid van de waterfactuur te bevorderen.





