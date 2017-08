Steeds meer bossen in Vlaanderen

Er komen in Vlaanderen steeds meer bossen bij. Dat hebben we te danken aan het Boscompensatiefonds klinkt het bij Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement vragen Gwenny De Vroe (Open Vld) en Wilfried Van Daele (N-VA) meer details.

Vlaanderen investeert nagenoeg het volledige saldo van het Boscompensatiefonds in de aanleg van nieuwe bossen. Hierdoor wordt de historische bebossingsachterstand volledig weggewerkt. Dat liet minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), in januari weten. “We hebben voor 10,2 miljoen euro 215 hectare gronden aangekocht die nu bebost zullen worden”, zegt de minister. Het gaat om twaalf terreinen van lokale besturen en private ondernemers die reageerden op de projectoproep van de Vlaamse overheid. Wilfried Vandaele (N-VA) benadrukt dat het hier gaat om boscompensatie en niet om bosuitbreiding. Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het Boscompensatiefonds.





Eind 2015 zat er zo’n 7,7 miljoen euro in het fonds, door een historisch ondergebruik van de middelen – in 2016 kwam daar nog meer dan 3 miljoen bij. De ontbossing in Vlaanderen was daardoor steeds verder gevorderd. Voor Bos + is de compensatie te weinig en komt het te laat. “Wat aangekondigd wordt, is inhalen van jarenlang achterstallig beleid en is bovendien nog altijd in een context waarin de compensatieachterstand meer dan 2.000 ha betreft. Met 225 ha bos erbij is er dus 10 % achterstand opgelost. Hoe de minister die andere 90 % gaat compenseren, daar heeft iedereen het raden naar. Met deze minister weten we dat als er geen duidelijkheid is, er meestal niets gebeurt”, zegt directeur Bos +, Bert De Somviele, in een interview voor Knack.

