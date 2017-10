Live: Regeringsverklaring 2017 van Charles Michel

Op dinsdag 10 oktober om 14u15 legt premier Charles Michel zijn regeringsverklaring af voor de Kamer. Traditioneel wordt het debat over de regeringsverklaring daags nadien gehouden, de vertrouwensstemming vindt minstens 48 uur na de toespraak van de premier plaats. Concreet wil dat dus zeggen dat het debat dit jaar woensdag gehouden wordt: vanaf 10u volgt het debat over deze state of the union. Donderdag om 14u15 uur kan dan de stemming plaatsvinden.





ActuaTV zendt de verklaring zelf live, integraal en ononderbroken uit. Op dinsdagavond vanaf 18u kan u kijken naar de hoogtepunten van de verklaring in de nieuwslus.

De daaropvolgende debatten van woensdag en donderdag kunt u rechtstreeks volgen via onze livestream op deze pagina.

Op donderdag 12 oktober vanaf 14u15 kan u live het vervolg van bespreking van de verklaring van de regering volgen. ’s Avonds in de nieuwslus kan u de hoogtepunten uit het plenaire debat herbekijken.

Uitzendschema

Dinsdag 10 oktober

14u15: Live – Regeringsverklaring Charles Michel

18u: Actua-Parlement met de hoogtepunten uit de regeringsverklaring

18u20: Actua-Commmissie met vragen over o.a. de sterke luchtverontreiniging in Vlaanderen

Woensdag 11 oktober

10u: Live – Commissie Energie over o.a. de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten

14u: Live – Actua-Parlement, het wekelijkse vragenuurtje vanuit het Vlaams Parlement

18u: Studio Parlement: het beste uit het vragenuurtje aangevuld met interviews en duiding

Donderdag 12 oktober

10u: Live – Commissie Onderwijs over gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

14u15: Live – het laatste deel van het parlementaire debat over de regeringsverklaring + stemming

18u: Actua-Parlement – De hoogtepunten uit de debatten in de kamer over de regeringsverklaring

Volg live: