Soedanese ambtenaren in het Maximiliaanpark

De Soedanese geheime politie zal in het Brusselse Maximiliaanpark Soedanese vluchtelingen identificeren. Op die manier kunnen de vluchtelingen gedwongen worden om terug te keren naar hun land. De oppositie in het Federale Parlement vraagt zich af of dit wel legaal is en verwijst ook naar het dictatoriale regime in het Afrikaanse land.

Met verschillende politieacties in en rond het Noordstation en het Maximiliaanpark werden illegale Soedanezen de afgelopen dagen opgepakt in Brussel. Ze willen meestal niet in ons land blijven, maar ze gaan naar het ‘gedroomde’ Groot-Brittannië. Daar denken ze makkelijker aan werk te zullen geraken, omdat de Britten geen identiteitskaart kennen. Ze vermoeden dat ze daar minder gecontroleerd zullen worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), vreest voor een tweede Calais. “In totaal zitten er nu meer dan 100 illegale Soedanezen in gesloten centra. Maar het is heel moeilijk om ze te identificeren. Heel vaak hebben ze geen documenten. Ze gooien hun documenten weg wanneer ze toekomen”, zegt Francken. Daarom nodigde hij een delegatie uit Soedan uit om te helpen bij de identificatie van Soedanese illegale vluchtelingen in Brussel.





Vanuit verschillende hoeken kwam er veel kritiek op de communicatie van Francken. Vooral op de hashtag #opkuisen bij de aankondiging van zijn identificatiemissie lokte heel wat reacties uit. “De tweet van Francken getuigt van weinig respect. Het gaat hier om mensen!”, zegt Servais Verherstraeten (CD&V). De mensenrechtensituatie in Soedan is ook heel problematisch. De Soedanese president Omar al-Bashir werd voor het Internationaal Strafhof aangeklaagd voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens het conflict in Darfoer tussen 2003 en 2008. “Soedan is een van de ergste schenders van mensenrechten ter wereld. Terwijl de dictator gezocht wordt door het internationaal strafhof, worden zijn handlangers op ons grondgebied uitgenodigd”, zegt Wouter De Vriendt (Groen). “Dit is du jamais vu. Op die manier helpt België met de vervolging van politieke tegenstanders van het regime”.

