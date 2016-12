Sociale woningen voor gezinnen uit middenklasse

Midden oktober kwam Mechels burgemeester Bart Somers met het idee om een aantal gezinnen uit de middenklasse te huisvesten in sociale woonwijken. Het doel zou zijn om de samenhang tussen de mensen te bevorderen. In ruil voor een sociaal huurtarief zouden die gezinnen zich een aantal uren per week inzetten voor de lokale gemeenschap. Op het eerste zicht een goed idee maar An Christiaens van CD&V stelt zich toch vragen bij het plan en gaat te rade bij bevoegd minister Liesbet Homans.

