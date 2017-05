Na de aanslagen van 22 maart 2016 heeft het toerisme in de hoofdstad een duik genomen. Sindsdien zijn er al tal van acties geweest om Brussel opnieuw te promoten. Het laatste project haalt de smurfen van stal om onze hoofdstad in het buitenland in de kijker te zetten. CD&V’er en Brusselaar Joris Poschet vraagt zich af of Vlaams Minister voor Brussel Sven Gatz hierbij betrokken is.





