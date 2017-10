De sluiting van de Olmense Zoo

De Olmense Zoo, de derde grootste dierentuin van Vlaanderen, is sinds woensdag 11 oktober dicht. De zoo in Balen is al verschillende keren negatief in het nieuws gekomen omdat de dieren er niet goed behandeld zouden worden. Nu heeft minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), de knoop doorgehakt en de vergunning met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), heeft de erkenning van de Olmense Zoo ingetrokken omdat er te veel inbreuken op dierenwelzijn werden vastgesteld. “Al jarenlang worden er overtredingen vastgesteld. Er is een opeenstapeling van processen-verbaal en van overtredingen. In sommige gevallen bevatte een proces-verbaal zelfs meer dan honderd overtredingen. De uitbater heeft telkens opnieuw de kans gekregen om een planning voor te stellen. Die planning werd soms wel en soms niet gevolgd, maar er doken ook telkens nieuwe overtredingen op”, zegt de minister. Zo zijn de dierenverblijven onlangs vergroot, maar er zouden toch te weinig maatregelen genomen zijn de voorbije tien jaar. Te weinig hygiëne, te weinig plaats voor bijna duizend dieren, klinkt het.





“De Olmense Zoo wist zeer goed dat een intrekking van de erkenning werd overwogen. Zelfs dat heeft er echter niet voor kunnen zorgen dat de regelgeving werd nageleefd. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men gedacht heeft dat het vanzelf zou passeren”, zegt Weyts. De familie Verheyen heeft 60 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing. Maar de bewoners van de Olmense Zoo zullen wellicht naar andere dierentuinen en asielcentra moeten verhuizen. “De uitbater is nog steeds eigenaar van de dieren. Hij is dan ook nog altijd verantwoordelijk voor hun verzorging”, zegt Weyts. “Als plaatsing nodig zou blijken, dan zal die gecoördineerd worden door de Dierentuinencommissie. Verhalen over het euthanaseren van dieren zijn echt niet aan de orde. Laat dat ook niet gebruikt worden als chantagemiddel. Ik ga niet onderhandelen over schendingen van de dierenwelzijnswetgeving. Daarover valt niet te onderhandelen”.

Heropening?

De dierentuin kan in toekomst wel opnieuw de deuren openen als er wordt tegemoetgekomen aan alle opmerkingen en als een nieuwe vraag tot erkenning wordt ingediend. “Als men ervoor zorgt dat wordt tegemoetgekomen aan alle opmerkingen en als er oplossingen worden geboden inzake dierenwelzijn, dat zal ik de eerste zijn om ervoor te zorgen dat men zo snel mogelijk kan heropstarten”, aldus de minister.

