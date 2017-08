De slechte werking van De Lijn

‘De 10 plagen van de Lijn’ zo titelde een artikel in de ‘Knack’. Vlaams Parlementsleden Karin Brouwers (CD&V) en Björn Rzoska (Groen) vroegen aan Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), hoe hij deze problematiek wil aanpakken.

In ‘Knack‘ van 11 januari 2017 staat een artikel met als titel ‘Pamflet van een boze reiziger’ geschreven door Stijn Tormans. De reporter is een dagelijkse gebruiker van De Lijn en kan het ‘wanbeleid’ niet meer aanzien. Hij vraagt zich af of het allemaal toeval is, dat er ook zoveel minder reizigers zijn in enkele jaren tijd. Zelf heeft hij het over de tien plagen van De Lijn. Tormans heeft het onder andere over het niet opdagen van de bussen wegens personeelstekort, de verwaarlozing van de haltes en het materieel, het beplakken van de ramen met reclame, stilstaande controles, … en zo gaat het vijf lange bladzijden door. “Het geloof in het openbaar vervoer als betrouwbaar alternatief voor de auto smelt als sneeuw voor de zon. De communicatie vanuit De Lijn naar de reiziger is mager tot onbestaande. Met zulke verleidingspogingen gaan we niet ver geraken”, zegt Björn Rzoska (Groen).





Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), vindt dat het artikel terechte klachten bevat over De Lijn. Deze worden jammer genoeg ondergesneeuwd door de halve onwaarheden en schromelijke overdrijvingen, klinkt het. “Ik heb getracht om mij te steunen op objectieve gegevens en niet op het ad-hominempamflet met soms strikt eigen observaties, wat onwaarheden, tot en met een broodje aap, wat ik spijtig vind, want soms heeft hij wel degelijk een punt”, aldus Weyts. De volledige reactie van de minister kan u terugvinden op volgende link: https://www.n-va.be/nieuws/ben-weyts-over-de-lijn-er-is-beterschap-op-komst-daar-mag-ik-later-op-afgerekend-worden

