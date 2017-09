Slechte sanitaire voorzieningen voor chauffeurs van De Lijn

De sanitaire voorzieningen voor chauffeurs bij De Lijn zijn ondermaats. Dat zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-parlementslid. Volgens hem zijn er voor chauffeurs van de onderaannemers van De Lijn vaak zelfs geen voorzieningen. Hij klaagt deze situatie aan in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement.

Volgens Joris Vandenbroucke (sp.a) hebben chauffeurs van De Lijn vaak geen toegang tot toegankelijke en propere toiletten. De slechte sanitaire voorzieningen van De Lijn werd jaren geleden al aangekaart. Na een studie in 2008 werd een eenmalig 1,15 miljoen euro geïnvesteerd. Maar het probleem lijkt hiermee niet opgelost, klinkt het. “Het globale aanbod van toiletten, van sanitaire voorzieningen, is op dit moment nog altijd onvoldoende. Als er sanitaire voorzieningen zijn, voldoen die vaak niet aan de minimale standaarden inzake comfort en hygiëne”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a). “Zo wordt op heel wat plaatsen al jarenlang gebruik gemaakt van plastieken werftoiletten. Die vindt men ook op festivalweides en die zijn niet bedoeld om jarenlang op dezelfde plaats gebruikt te worden”.





Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), vindt dat Vandenbroucke zwaar overdrijft en dramatiseert. “Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee als u spreekt over schrijnende werkomstandigheden, wat natuurlijk geen reclame is voor mensen die kandidaat zouden zijn voor een functie bij De Lijn – dat schrikt toch enigszins af – om mij vervolgens te gaan verwijten dat wij bepaalde vacatures bij De Lijn niet ingevuld krijgen”, zegt Weyts. “Er zijn verschillende toiletvoorzieningen mogelijk. Wij hebben er zeshonderd in totaal in de gebouwen van De Lijn. Dat kan de stelplaats zijn, of een chauffeurslokaal. Dat kan in stations van de NMBS. Er worden ook afspraken gemaakt, al dan niet betalend door De Lijn, met lokale partners over openbare gebouwen, handelszaken, private gebouwen. En tot slot zijn er ook mobiele toiletten”. Volgens De Lijn zelf streven ze naar minstens een toilet per lijn.

